UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Директор "Шахтаря" закликав президента ФІФА приїхати в Україну на місця злочинів Росії

Фото: Сергей Палкін (прес-служба ФК "Шахтар")
Автор: Юлія Бойко

Директор ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін вимагає від президента ФІФА Джанні Інфантіно приїхати в Україну на місця злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Athletic.

Так, Палкін обвинуватив ФІФА в ігноруванні злочинів Росії, відмові від виключення Росії з організації, мовчазній підтримці товариських матчів Росії з Іраном, продажу російським пропагандистським телеканалам права на трансляцію матчів Чемпіонату світу та відсутності підтримки України.

Він також наголосив, що дії ФІФА після 2014 року стимулювали Путіна розв'язати повномасштабну війну.

"Всі мали звернути увагу на те, що відбувалося, і всі промовчали. Ви бачите, що сталося далі, і стає зрозумілим, що 2018 рік був великою помилкою. Все це Путін проробляв у Криму і чекав на реакцію європейських організацій, а реакції не було. Це одна із причин того, що згодом сталося 24 лютого, коли на Україну напали. Це пов'язані історії", - сказав він.

Палкін також висловив повне нерозуміння дій ФІФА щодо продажу прав на трансляції російським пропагандистам.

"Як це можливо, що всі у світі припинили спілкування, справи та бізнес із Росією, але водночас ФІФА зберігає телевізійний контракт на Чемпіонат світу з Росією? Неймовірно, що відбувається. Можливо, ФІФА не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, Інфантіно варто приїхати до України, щоб особисто побачити, що відбувається… Я хотів би, щоб Інфантіно зрозумів, щоб він приїхав до України, щоб зустрівся з президентом нашої держави, відвідав всі ці місця, де сталися вбивства", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, у березні представники "Шахтаря" вимагали виключення Росії із ФІФА. Проте організація проігнорувала цей факт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФАШахтар