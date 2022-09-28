Директор "Шахтера" призвал президента ФИФА приехать в Украину на места преступлений России

Так, Палкин обвинил ФИФА в игнорировании преступлений России, отказе от исключения России из организации, молчаливой поддержке товарищеских матчей России с Ираном, продаже российским пропагандистским телеканалам права на трансляцию матчей Чемпионата мира и отсутствии поддержки Украины.

Он также подчеркнул, что действия ФИФА после 2014 стимулировали Путина развязать полномасштабную войну.

"Все должны были обратить внимание на то, что происходило, и все промолчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятным, что 2018 год был большой ошибкой. Все это Путин проделывал в Крыму и ждал реакции европейских организаций, а реакции не было". Это одна из причин того, что впоследствии произошло 24 февраля, когда на Украину напали. Это связанные истории", - сказал он.

Палкин также выразил полное непонимание действий ФИФА по продаже прав на трансляции российским пропагандистам.

"Как это возможно, что все в мире прекратили общение, дела и бизнес с Россией, но в то же время ФИФА сохраняет телевизионный контракт на Чемпионат мира с Россией? Невероятно, что происходит. Возможно, ФИФА не понимает, что происходит в Украине. Возможно, Инфантино стоит приехать в Украину, чтобы лично увидеть, что происходит… Я хотел бы, чтобы Инфантино понял, чтобы он приехал в Украину, чтобы встретился с президентом нашего государства, посетил все эти места, где произошло убийство", - резюмировал Палкин.