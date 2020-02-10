Директор НАБУ получил квартиру в Броварах незаконно, - журналист

Директор Национального антикорупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник мог получить квартиру в новостройке в Броварах путем давления на застройщика и незаконного финансирования за счет "благотворительного фонда". Об этом свидетельствуют данные расследования журналиста Владимира Бойко, передают "Украинские новости".

Так, журналист приводит документы – соглашения, судебные постановления, протоколы допросов и бухгалтерские документы, которые подтверждают причастность Сытника к совершению коррупционных деяний.

"В апреле 2008 года до директора Броварского заводостроительного комбината, который возводил жилые дома в Броварах, приехал прокурор Киевской области Александр Гардецкий вместе со своим племянником Сергеем Щербиной, который на то время занимал должность Броварского межрайонного прокурора, которые стали требовать, чтобы завод продал две квартиры сотрудникам прокуратуры Киевской области со скидкой в 60%. Директор завода согласился и 14 ноября 2008 года был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник Артем Сергеевич получал квартиру площадью 82,6 м.кв. после того, как дом будет сдан в эксплуатацию", - заявляет Бойко.

Согласно предварительному тексту договора, обнародованном журналистом, начальник отдела прокуратуры Киевской области Артем Сытник должен был получить в Броварах квартиру по символической цене в 3580 грн за м.кв., то есть со скидкой в 60%, что подпадает под действие статьи 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Кроме того, согласно предварительному договору стоимость квартиры была оценена в 288 тысяч гривен. Но Сытник внес только 63 тысячи гривен. Остальные деньги в сумме 225 тысяч гривен 17 ноября 2008 года заплатил благотворительный фонд "Правозащитная фундация "Свободная община". Журналист приводит соответствующие бухгалтерские документы в подтверждение этого.

"Договор купли-продажи зарегистрировал нотариус и жена Броварского межрайонного прокурора. Также журналист отмечает, что Сытник не уплатил налоги по стоимости жилья, фактически подаренного ему благотворительным фондом.

"Для сбора денег с фигурантов уголовных дел, которые расследовал Сытник, был использован благотворительный фонд под названием "Правозащитная фундация "Свободная община", куда эти фигуранты должны переводить деньги за получение благосклонности прокурорского начальства, - заявляет Бойко. - Учредителем фонда выступил поселковый председатель Козлов Валерий Гартик, а руководителем фонда – является его жена Лилия Гартік".

Также в распоряжении журналиста оказался протокол допроса Дударя, директора завода, который вынужден был продать квартиры прокурорам. Директор завода сообщил, что реальная стоимость квадратного метра на момент этой встречи составляла около 8 000 грн, и цены на недвижимость в тот период постоянно росли. "Две квартиры по цене квадратного метра жилья в 3500 грн по настоянию прокурора Щербины были оформлены именно через схему с благотворительным фондом", - добавляет журналист.

Примичательно, что в Едином государственном реестре судебных решений квартира Сытника была оплачена из тех средств, которые поступили на счет благотворительного фонда "Правозащитная фундация "Свободная община" 19 сентября 2008 года от ООО "Орслана". Именно в то время, когда возглавляемый Ситником следственный отдел прокуратуры Киевской области расследовал уголовное дело №471022 по обвинению первого заместителя начальника управления земельных ресурсов в Обуховском районе Киевской области в получении взятки в размере 7 300 долларов за присвоение кадастрового номера земельному участку ООО "Орслана".

Стоит отметить, что в заключении Держаудитслужбы говорится, что такая форма инвестирования жилья сотрудникам прокуратуры Олефиренко Г.Ю. и Ситником яявляется "получением незаконных доходов". Но согласно норм действующего законодательства, напоминает журналист, сообщить о подозрении директору НАБУ может только генеральный прокурор.

Как писало РБК-Украина, 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника.