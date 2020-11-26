Директор музея Майдана заявил, что его вызвали на допрос

Директор мемориального комплекса Героев Небесной Сотни Игорь Пошивайло заявил, что его вызвали на допрос в Национальную полицию. Он запланирован на 27 ноября.

Об этом Пошивайло написал в Facebook.

Он опубликовал фотографию повестки на пятницу, на 15:00. В подписи к фото он заявил, что сам предложил вызвать себя на допрос после того, как забрал жесткий диск, который следователи изъяли при обысках.

Напомним, 19-го и 23 ноября в музее Майдана состоялись два обыска. Сначала правоохранители заявили, что обыски проходят по делу о растрате средств, а при втором обыске сообщили сотрудникам музея, что проходит экспертиза строительства музея.

После первого обыска в Офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали поведение полиции. У Зеленского призвали правоохранителей "не добавлять искусственно новых эмоций, которых и так хватает".

Правоохранители объяснили причины обысков в музее Революции достоинства в Киеве. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.