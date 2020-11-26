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Директор музею Майдану заявив, що його викликали на допит

Автор: Роман Тверденко

Директор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло заявив, що його викликали на допит в Національну поліцію. Він запланований на 27 листопада.

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Про це Пошивайло написав у Facebook.

Він опублікував фотографію повістки на п'ятницю, на 15:00. У підписі до фото він заявив, що сам запропонував викликати себе на допит після того, як забрав жорсткий диск, який слідчі вилучили при обшуках.

Нагадаємо, 19-го і 23 листопада в музеї Майдану відбулися два обшуки. Спочатку правоохоронці заявили, що обшуки проходять у справі про розтрату коштів, а при другому обшуку повідомили співробітникам музею, що проходить експертиза будівництва музею.

Після першого обшуку в Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували поведінку поліції. У Зеленського закликали правоохоронців "не додавати штучно нових емоцій, яких і так вистачає".

Правоохоронці пояснили причини обшуків в музеї Революції гідності. Слідчі підозрюють чиновників меморіального комплексу в розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

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