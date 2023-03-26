Директор ліцею розповіла музею "Голоси мирних" про "дорогу життя" у Київській області

Через село Білогородка у березні 2022 року пролягла "дорога життя" гуманітарний коридор, яким з окупованих територій Київщини виїжджали тисячі мирних людей. Заради них вчителі Білогородського академічного ліцею № 2 готували їжу майже у промислових масштабах.

Про те, як це було, розповіла директор ліцею Юлія Очеретнюк для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Почалося все 24 лютого. Ми мали виходити на роботу, але я десь о шостій годині ранку написала своїм колегам, що ми залишаємося вдома. Сама я була в навчальному закладі, бо так було потрібно. А працювати ми почали 26 лютого", - згадує Юлія.

Того дня їй зателефонували з сільської ради та запитали, чи зможе персонал школи готувати. Юлія Олегівна звикла до такого підходу: якщо треба, то необхідно йти і робити. Тож погодилася. Директорка написала педагогам, запитавши, чи зможе хтось з них прийти, - і була здивована тим, що було далі.

"Їх прийшло занадто багато. Нас було 15 людей, серед них два кухаря, а інші - це педагоги. Ніхто не виїжджав, всі залишилися. Весь колектив 1 вересня 2022 року повернувся в повному складі на навчання і на роботу", - розповідає Юлія.

Коли відкрили гуманітарний коридор, завданням ліцею було - нагодувати людей. Їжу готували цілий день, а коли не вистачало, виходили вночі. Юлія розповіла, що під час Другої світової Білогородка була єдиним селом, яке не потрапило в окупацію. Так сталося і цієї війни: ймовірно, через пагорби, які заважають захопити село.

Білогородка допомагала тим, хто евакуювався. Небезпечно теж було: через ракетні удари були спалені, пошкоджені, зруйновані будинки. Кухня ж у школі працювала і без світла, і під час обстрілів, адже треба було встигнути приготувати по 500 порцій їжі щодня.

"Кожен день, приходячи сюди на роботу, я знала, що ми першого вересня повернемося на навчання. Я була впевнена, що ми повинні вистояти", - зізнається Юлія.

Історія Юлії увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - архіву історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.

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