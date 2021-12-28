Директор "ГарПока" скрыл доходы от "зеленой" энергетики фиктивным долгом в декларации, - нардеп

Он также указал, что супруга Пилипенко задекларировала фиктивный долг, чтобы скрыть доходы семьи от владения солнечными электростанциями.

"Очень внимательно отслеживаю потуги правительства найти очередного жертвенного барана для временного пребывания в должности руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Вот не везет в последнее время с руководителями этому ключевому предприятию энергорынка, через которое идет огромный финансовый поток расчетов с "зеленой генерацией", - сказал Кучеренко.

По его мнению, это запрограммировано тем, что очередной руководитель будет вынужден выполнить команды из высших кабинетов власти, за которые неизбежно придется отвечать перед законом и проводить долгие часы в кабинетах следователей.

Кучеренко отметил, что, наверное, именно для этого туда сразу назначили временным директором г-на Андрея Пилипенко, который на старте имеет явный конфликт интересов и хочет отмыть почти 9 млн грн в интересах аффилированных компаний.

"Мои помощники проанализировали декларацию недавно назначенного в "ГарПок" господина Пилипенко и увидели крайне подозрительные схемы заимствований средств со стороны крайне близкого для него лица. Она якобы предоставила ссуды определенному лицу и компаниям, в

которых он идет учредителем. В общем на 8,7 млн грн. И самое интересное, что эти компании эксплуатируют солнечные электростанции, которые напрямую получают средства от "Гарантированного покупателя". Неужели здесь никто не видит явный конфликт интересов?" - отметил нардеп.

При этом он добавил, что семья Пилипенко просто использует этого подставного человека - для сокрытия своих компаний и инвестиций в собственные зеленые электростанции.

"Великолепный получается бизнес. Построить солнечные электростанции во время работы в Хмельницкоблэнерго, а уже "за рулем" "ГарПока" тщательно производить оплаты фирмам, на балансе которых находятся эти СЭС", - пояснил Кучеренко.

На основе этого он написал заявление в НАПК с требованием немедленно проверить очевидный конфликт интересов и принять меры по отношению к Андрею Пилипенко.

"Это я даже не вспоминаю о том, что назначили Пилипенко на должность без всяких проверок. Просто нужно было посадить кого-нибудь в кабинет руководителя для выполнения "спецзадачи" то так и сделали. Потому что нормальный человек туда при существующих условиях просто не пойдет…!" Господин Андрей, мой вам совет - подумайте десять раз прежде, чем что-то сомнительное подписывать. Оно вам нужно?!" - подытожил Кучеренко.