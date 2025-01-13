Директор ФРБ Крістофер Рей достроково йде у відставку, - CBS

Крістофер Рей подав у відставку з поста директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів. Причиною він назвав небажання втягувати відомство у політичну боротьбу з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

В інтерв'ю телеканалу Рей зазначив, що ухвалив важке рішення, адже новообраний президент Трамп планує змінити роботу відомства і заявив про намір його звільнити.

"Моє рішення піти з ФБР, мушу вам сказати, було одним із найтяжчих рішень, які мені коли-небудь доводилося ухвалювати. (…) Однак новообраний президент чітко дав зрозуміти, що має намір внести зміни, і за законом він може це зробити з будь-якої причини або без причини взагалі", - сказав очільник відомства.

За словами Рея, "найкраще для Бюро було б спробувати зробити це впорядковано, щоб не втягувати ФБР ще глибше в боротьбу".

В інтерв'ю він також заявив, що не збирається впливати на рішення Трампа щодо кандидатур на призначення в його адміністрацію.

"Факти і закон керують розслідуваннями, а не політика чи партійні уподобання", - сказав він про роботу ФБР.

Рей, зокрема, керував найбільшою справою в історії ФБР - атакою на Капітолій у 2021 році. Однак Трамп пообіцяв помилувати багатьох з 1500 осіб, яким були висунуті звинувачення.

Після того, як Рей залишить свою посаду, виконувати обов'язки директора ФБР буде його безпосередній заступник Пол Ебейт.

Згідно з законом, виконувач обов'язків директора може перебувати на посаді не більше 210 днів, після чого Сенат повинен буде затвердити постійного керівника.