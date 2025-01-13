Директор ФРБ Крістофер Рей достроково йде у відставку, - CBS
Крістофер Рей подав у відставку з поста директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів. Причиною він назвав небажання втягувати відомство у політичну боротьбу з адміністрацією Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
В інтерв'ю телеканалу Рей зазначив, що ухвалив важке рішення, адже новообраний президент Трамп планує змінити роботу відомства і заявив про намір його звільнити.
"Моє рішення піти з ФБР, мушу вам сказати, було одним із найтяжчих рішень, які мені коли-небудь доводилося ухвалювати. (…) Однак новообраний президент чітко дав зрозуміти, що має намір внести зміни, і за законом він може це зробити з будь-якої причини або без причини взагалі", - сказав очільник відомства.
За словами Рея, "найкраще для Бюро було б спробувати зробити це впорядковано, щоб не втягувати ФБР ще глибше в боротьбу".
В інтерв'ю він також заявив, що не збирається впливати на рішення Трампа щодо кандидатур на призначення в його адміністрацію.
"Факти і закон керують розслідуваннями, а не політика чи партійні уподобання", - сказав він про роботу ФБР.
Рей, зокрема, керував найбільшою справою в історії ФБР - атакою на Капітолій у 2021 році. Однак Трамп пообіцяв помилувати багатьох з 1500 осіб, яким були висунуті звинувачення.
Після того, як Рей залишить свою посаду, виконувати обов'язки директора ФБР буде його безпосередній заступник Пол Ебейт.
Згідно з законом, виконувач обов'язків директора може перебувати на посаді не більше 210 днів, після чого Сенат повинен буде затвердити постійного керівника.
Політичні колізії
Дональд Трамп висунув кандидатуру Крістофера Рея на посаду голови ФБР у 2017 році. Чиновник мав працювати на цій посаді до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році.
Однак Рей став одним із ворогів Трампа, коли ФБР отримало ордер на обшук маєтку президента в Мар-а-Лаго у справі про неповернення засекречених документів.
Після того, як Рей оголосив про свою відставку, Трамп відсвяткував це рішення, назвавши його "великим днем для Америки".
Демократи розчаровані таким рішенням Рея і стверджують, що воно дозволяє Трампу прискорити трансформацію агентства і зняти з себе відповідальність за звільнення чинного керівника.
На початку грудня Трамп призначив на посаду голови ФБР лояльного до себе Кеша Пателя. Це стало для Рея сигналом про те, що його скоро звільнять.
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