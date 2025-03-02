Директор ФБР попросив Конгрес розслідувати, куди пішли відправлені Україні гроші

"Наші гроші використовувалися проти нас, проти американських військовослужбовців і проти наших союзників там (в Афганістані - ред.), буквально. Боюся, що саме до цього ми зараз йдемо. Ми навіть ще не торкнулися інших речей, які ми передали Україні. Зараз ідеться виключно про гроші. Я попросив Конгрес розслідувати, куди пішли ці кошти. Американський народ заслуговує на відповідь, тому що це наші гроші. Це наші податкові долари", - сказав Патель.

Він додав, що справа не в тому, що Штати відправили мільярд доларів, а в тому, що сума, відправлена в одну країну, у сто разів перевищує цей мільярд.

"Я не розумію, як Конгресу дозволяють так чинити. Зеленський вийшов на світову арену і заявив: "Росія випустила ракету по Польщі", що буквально було б актом війни. У підсумку з'ясувалося, що Росія не запускала ніякої ракети. Виявилося, що ракета була випущена з території України і потрапила в Польщу", - сказав глава ФБР.

Він додав, що якщо президент України Володимир Зеленський просить дати ще більше фінансової допомоги і більше техніки, то йому варто "відповідально підходити до своїх глобальних заяв, які підводять нас до межі війни".

"Ми просто не можемо мати повну впевненість і довіру до лідера, якому виділяють 100 мільярдів доларів, а потім він заявляє: "Я не скажу вам, куди пішли гроші", - резюмував Патель.