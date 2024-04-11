Директор ФБР попередив про можливий теракт у США після "Крокуса"

Про це йдеться у підготовленій заяві директора ФБР Крістофера Рея для Палати представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зростання стурбованості викликає "можливість скоординованої атаки тут, у нас, подібній атаці ІДІЛ-К, яку ми бачили в концертному залі "Росія" пару тижнів тому", - скаже він.

Рей також планує чинити тиск на законодавців, щоб вони відновили американську програму спостереження, термін дії якої спливає цього місяця, називаючи її незамінним інструментом проти противників США. Перегляд цієї програми було заблоковано Палатою представників на тлі побоювань членів обох партій, що він не зайшов досить далеко в обмеження повноважень уряду з нагляду.

"Це має вирішальне значення для безпеки нашої країни, і ми переживаємо кризу", - планує повідомити Конгресу США Рей.

Теракт під Москвою

Внаслідок нападу 22 березня на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у передмісті Москви загинули щонайменше 144 особи, що стало найбільш смертоносним терактом у Росії за 20 років. Відповідальність взяла на себе гілка угруповання ІДІЛ, але президент Росії Володимир Путін, не наводячи доказів, спробував звинуватити Україну.