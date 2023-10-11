Директор Energy Community нагадав про дедлайн по наглядовій раді Оператора ГТС України

Якщо до кінця жовтня не буде призначено наглядову раду Оператора ГТС, то можуть виникнути проблеми із сертифікацією компанії.

Наразі ОГТСУ керує Міністерство енергетики та фактично виконує дві функції - керує та формує енергетичну політику. Це порушення умов сертифікації. "Тепер потрібно дві функції міністерства розвести. А для цього потрібно створити незалежну спостережну раду", - зазначив Лорковський.

Він підкреслив, що дедлайн призначення наглядової ради - кінець жовтня. В іншому випадку необхідно буде проводити пересертифікацію ОГТСУ.

"Я вірю, що обіцянки українською стороною (призначити наглядвоу до кінця жовтня - ред.) будуть виконані. Пересертифікація - це дуже серйозне питання. Якщо воно буде потрібне, то це підірве довіру до Оператора ГТС не лише потенційних інвесторів, а й упевненість стейкхолдерів на ринку, учасників ринку", - сказав директор Секретаріату ЄС.

При цьому він зазначив, що поки що в уряді України обіцяють вкластися в дедлайн. "Я вірю, що ті, хто ухвалює рішення, повністю усвідомлюють серйозні наслідки, якщо почнеться ресертифікація. Я не думаю, що це був би виграшний сценарій", - зазначив Лорковський.

Меморандум із МВФ

Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання:

запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператора ГТС України" відповідно до узгодженої цільової моделі - до кінця 2 кварталу 2023 року;

передати корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут ТОВ "Оператор ГТС України", редакція якого розроблена та погоджена із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства - до кінця липня 2023 року;

провести відбір та призначити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України" - до кінця жовтня 2023 року.

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України.