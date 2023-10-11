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Директор Energy Community напомнил о дедлайне по набсовету Оператора ГТС Украины

Украина, Среда 11 октября 2023 13:01
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Директор Energy Community напомнил о дедлайне по набсовету Оператора ГТС Украины Фото: Артур Лорковский (naftogaz.com)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Если до кона октября не будет назначен наблюдательный совет Оператора ГТС, то могут возникнуть проблемы с сертификацией компании.

Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества (Energy Community) Артур Лорковский в интервью РБК-Украина.

Сейчас ОТГСУ управляет Министерство энергетики и фактически выполняет две функции - управляет и формирует энергетическую политику. Это нарушение условий сертификации. "Теперь нужно две функции министерства развести. А для этого нужно создать независимый наблюдательный совет", - отметил Лорковский.

Он подчеркнул, что дедлайн назначения набсовета - конец октября. В противном случае, необходимо будет проводить пересертификацию ОГТСУ.

"Я верю, что обещания украинской стороной (назначить НС до конца октября - ред.) будут исполнены. Пересертификация - это очень серьезный вопрос. Если она потребуется, то это подорвет доверие к Оператору ГТС не только потенциальных инвесторов, но и уверенность стейкхолдеров на рынке, участников рынка", - сказал директор Секретариата ЕС.

При этом он отметил, что пока в правительстве Украины обещают вложиться в дедлайн. "Я верю, что те, кто принимает решения, полностью осознают серьезные последствия, если начнется ресертификация. Я не думаю, что это был бы выигрышный сценарий", - отметил Лорковский.

Меморандум с МВФ

Напомним, в Меморандуме с МВФ от 24 марта 2023 года украинские власти взяли на себя обязательства:

  • запустить корпоративную реструктуризацию ООО "Оператора ГТС Украины" в соответствии с согласованной целевой моделью - до конца 2 квартала 2023 года;
  • передать корпоративные права ООО "Оператор ГТС Украины" от АО "Магистральные газопроводы Украины" в Министерство энергетики Украины, а также принять новый устав ООО "Оператор ГТС Украины", редакция которого разработана и согласована с Секретариатом Энергетического Сообщества - до конца июля 2023;
  • провести отбор и назначить наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" - до конца октября 2023 года.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины.

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