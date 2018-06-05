Директор "Экофлот": мы открыто конкурируем с госбуксирами Одесского порта и частными компаниями

На сегодняшний день никакого конфликта между Одесским морским портом и компанией "Экофлот" нет

На сегодняшний день никакого конфликта между Одесским морским портом и компанией "Экофлот" нет, а информацию о таком "конфликте" выдают конкуренты, которым выгодно использовать нечестные методы в конкурентной борьбе на рынке. Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказала директор компании "Экофлот" Екатерина Кузьменко.

"В период тяжелой ледовой навигации зимой 2016-2017 годов, по причине нехватки мощных буксиров в Одесском морском порту, мы предложили руководству Порта объединить наши усилия и работать совместно. Это было единственное решение для обеспечения бесперебойной работы, выполнения плана судозаходов, недопущения простоя судов, и, соответственно, избежания штрафных санкций к Порту. В результате всю ледовую компанию отработали четко. Не останавливаясь ни на минуту. Действительно, был спор, который пришлось решать в суде, но конфликта между Портом и "Экофлотом" нет", - отметила Екатерина Кузьменко.

Объясняя суть судебного спора между компанией "Экофлот" и Одесским портом, Екатерина Кузьменко отметила:

"Когда Порт заказывал буксиры у "Экофлот", счет судовладельцу за оказанные услуги выставлял Порт и оплату за всю операцию получал Порт. Компенсационные расходы - это была почасовая оплата роботы привлеченных буксиров "Экофлот" по тарифам Порта, уже оплаченная судовладельцем Порту, но не перечисленная от Порта нашей компании. Видимо, с деньгами трудно было расставаться. Мы прождали полгода. Пришлось обратиться в суд. В процессе судебного разбирательства отказались от всех сопутствующих расходов (инфляционные, проценты за просрочку оплаты, судебные расходы и т.д.). Нашей целью не было "заработать на порте", хотели вернуть свое".

По словам Екатерины Кузьменко, компания "Экофлот" никогда не брала буксиры в аренду – у Одесского морпорта.

"Для буксирных операций мы используем буксир "Гайдамака", уже отлично зарекомендовавший себя буксир "Килби" и новый для Одессы буксир ледового класса "Австралия". В настоящее время нами привлечено на договорной основе 5 буксиров, но ни одного из одесского портофлота", - отметила Екатерина Кузьменко.

Объясняя многочисленные "слухи" о компании "Экофлот", директор предприятия подчеркнула:

"Наша компания - не единственный частный оператор буксирных услуг в Украине. В настоящее время только в акватории Одесского порта работает 4 буксирных компании. И еще есть ряд компаний, желающих работать в этом сегменте. Происки конкурентов, использующих грязные, нечестные методы борьбы, привели к публикациям статей. Информация изменяется и преподносится в искаженном виде. Мы открыто конкурируем с государственными буксирами Одесского порта и частными буксирными компаниями, работающими на акватории, постоянно улучшая сервис. Наши тарифы аналогичны тарифам Порта. А выбор буксирной компании остается за судовладельцем".

Напомним, закон Украины "О морских портах Украины" устанавливает исчерпывающий перечень услуг, которые предоставляются исключительно государственными предприятиями. В числе услуг отсутствуют операции по буксировке, что исключает монополию морских портов, как государственных предприятий, на предоставление таких услуг, то есть, буксировщиками могут выступать и частные компании. Законами Украины поощряется свободная конкуренция. Законодательством Украины не предусмотрен порядок применения тарифов по модулю или по часовой ставке, как и размер самой ставки. Обе тарифные ставки применяются на усмотрение буксирной компании, предоставляющей услугу.

С 2014 года в Украине отменено госрегулирование тарифов на буксирные услуги, и порт имеет право самостоятельно определять стоимость своих услуг и продавать их на рынке по своему усмотрению без согласования, предоставлять скидки и начислять надбавки к тарифам.