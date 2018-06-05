Директор "Екофлот": ми відкрито конкуруємо з держбуксирами Одеського порту і приватними компаніями

На сьогоднішній день ніякого конфлікту між Одеським морським портом і компанією "Екофлот" немає

На сьогоднішній день ніякого конфлікту між Одеським морським портом і компанією "Екофлот" немає, а інформацію про такий "конфлікт" видають конкуренти, яким вигідно використовувати нечесні методи в конкурентній боротьбі на ринку. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповіла директор компанії "Екофлот" Катерина Кузьменко.

"В період важкої льодової навігації взимку 2016-2017 років, через брак потужних буксирів в Одеському морському порту, ми запропонували керівництву Порту об'єднати наші зусилля і працювати разом. Це було єдине рішення для забезпечення безперебійної роботи, виконання плану суднозаходів, недопущення простою суден, і, відповідно, уникнення штрафних санкцій до Порту. В результаті всю льодову компанію відпрацювали чітко. Не зупиняючись ні на хвилину. Дійсно, був спір, який довелося вирішувати в суді, але конфлікту між Портом і "Екофлотом" ні", - зазначила Катерина Кузьменко.

Пояснюючи суть судового спору між компанією "Екофлот" і Одеським портом, Катерина Кузьменко відзначила:

"Коли Порт замовляв буксири у "Екофлот", рахунок судновласника за надані послуги виставляв Порт і оплату за всю операцію отримував Порт. Компенсаційні витрати - це була погодинна оплата роботи залучених буксирів "Екофлот" за тарифами Порту, вже сплачена судновласником Порту, але не перерахована від Порту нашої компанії. Мабуть, з грошима важко було розлучатися. Ми прочекали півроку. Довелося звернутися в суд. В процесі судового розгляду відмовилися від всіх супутніх витрат (інфляційні, відсотки за прострочення оплати, судові витрати тощо). Нашою метою не було "заробити на портеі", хотіли повернути своє".

За словами Катерини Кузьменко, компанія "Екофлот" ніколи не брала буксири в оренду – у Одеського морпорту.

"Для буксирних операцій ми використовуємо буксиру "Гайдамака", вже відмінно зарекомендував себе буксир "Кілбі" і новий для Одеси буксир льодового класу "Австралія". В даний час нами залучено на договірній основі 5 буксирів, але жодного з одеського портового флоту", - зазначила Катерина Кузьменко.

Пояснюючи численні "чутки" про компанії "Екофлот", директор підприємства підкреслила:

"Наша компанія - не єдиний приватний оператор буксирних послуг в Україні. В даний час тільки в акваторії Одеського порту працює 4 буксирних компанії. І ще є ряд компаній, що бажають працювати в цьому сегменті. Підступи конкурентів, що використовують брудні нечесні методи боротьби призвели до публікацій статей. Інформація змінюється і подається у спотвореному вигляді. Ми відкрито конкуруємо з державними буксирами порту і приватними буксирними компаніями, що працюють на акваторії, постійно покращуючи сервіс. Наші тарифи аналогічні тарифам Порту. А вибір буксирної компанії залишається за судновласником".

Нагадаємо, закон України "Про морські порти України" встановлює вичерпний перелік послуг, які надаються виключно державними підприємствами. У числі послуг відсутні операції з буксирування, що виключає монополію морських портів, як державних підприємств, на надання таких послуг, тобто, буксирувальниками можуть виступати і приватні компанії. Законами України заохочується вільна конкуренція. Законодавством України не передбачений порядок застосування тарифів по модулю або за годинниковою ставкою, як і розмір самої ставки. Обидві тарифні ставки застосовуються на розсуд буксирної компанії, що надає послугу.

З 2014 року в Україні скасовано держрегулювання тарифів на буксирні послуги, і порт має право самостійно визначати вартість своїх послуг і продавати їх на ринку на свій розсуд без узгодження, надавати знижки і нараховувати надбавки до тарифів.