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Директор ЕБРР в Украине с 1 июля заканчивает работу

НовостиФинансы    29.05.2018 - 14:42
Фото6 Шевки Аджунер (facebook.com nssmc.ukraine)
Фото6 Шевки Аджунер (facebook.com nssmc.ukraine)

Управлять банком будет Франсис Малиж

Директор представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер с 1 июня заканчивает работу в Украине и переходит в главный офис в Лондоне. Об этом сообщает FinClub.

Как сообщается,  старший советник ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Антон Усов в комментарии порталу рассказал, что в результате реструктуризации и укрупнения должности отвечать за Украину будет управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Шевки Аджунер занимал должность директора представительства ЕБРР в Украине с июня 2013 года.

Ранее он был заместителем директора ЕБРР в Турции, а до этого работал в Центральном банке Турции, Банке Монреаля и Королевском банке Канады, а также в других странах Северной Америки и Европы.

До него представительством банка в Украине пять лет руководил Андре Куусвек, который перешел на работу директора по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Напомним, общая сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину составляет 12 млрд евро.

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Теги публикации: ЕБРР, директор, руководство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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