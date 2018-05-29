Директор ЕБРР в Украине с 1 июля заканчивает работу

Управлять банком будет Франсис Малиж

Директор представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер с 1 июня заканчивает работу в Украине и переходит в главный офис в Лондоне. Об этом сообщает FinClub.

Как сообщается, старший советник ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Антон Усов в комментарии порталу рассказал, что в результате реструктуризации и укрупнения должности отвечать за Украину будет управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Шевки Аджунер занимал должность директора представительства ЕБРР в Украине с июня 2013 года.

Ранее он был заместителем директора ЕБРР в Турции, а до этого работал в Центральном банке Турции, Банке Монреаля и Королевском банке Канады, а также в других странах Северной Америки и Европы.

До него представительством банка в Украине пять лет руководил Андре Куусвек, который перешел на работу директора по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Напомним, общая сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину составляет 12 млрд евро.