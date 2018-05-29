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Директор ЄБРР в Україні з 1 липня закінчує роботу

НовиниФінанси    29.05.2018 - 14:42
Фото6 Шевки Аджунер (facebook.com nssmc.ukraine)
Фото6 Шевки Аджунер (facebook.com nssmc.ukraine)

Керувати банком буде Франсіс Маліж

Директор представництва Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні Шевки Аджунер з 1 червня закінчує роботу в Україні і переходить в головний офіс у Лондоні. Про це РБК-Україна повідомив старший радник ЄБРР у Східній Європі та Кавказі Антон Усов.

За його словами, в результаті реструктуризації і укрупнення посади відповідати за Україну буде керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.

"Тепер просто не буде позиції директора українського офісу, Франсіс МАЛіЖ буде курирувати діяльність ЄБРР і в Україні", - зазначив Усов.

Шевки Аджунер обіймав посаду директора представництва ЄБРР в Україні з червня 2013 року.

Раніше він був заступником директора ЄБРР у Туреччині, а до цього працював в Центральному банку Туреччини, Банк Монреаля і Королівському банку Канади, а також в інших країнах Північної Америки і Європи.

До нього представництвом банку в Україні п'ять років керував Андре Куусвек, який перейшов на роботу директора з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу в штаб-квартирі ЄБРР в Лондоні.

Нагадаємо, загальна сума інвестицій Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україну становить 12 млрд євро.

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Теги публікації: ЄБРР, руководство, директор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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