"Дипломы на заказ уходят в прошлое": Раде рекомендуют принять закон

Закон признает передачу академических произведений (диссертации, научной статьи, учебника, пособия) для использования другими лицами нарушением академической добродетели.

Комитет решил включить документ в повестку дня 5 сессии Рады.

Проект дает законодательное определение академического произведения. Нарушением академической добродетели признается передача академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования им как авторского.

"Проблема написания на заказ таких академических текстов как диссертации, научной статьи, дипломной работы характерна не только для Украины, но и в целом для мира. И многие государства движутся в этом направлении, меняя законодательство. Запрет на такие действия в законах в почти 20 штатах США", - рассказала член образовательного комитета Юлия Гришина.

Глава комитета Сергей Бабак рассказал, что в парламенте идет работа над законом о нормировании всех проявлений академической недоброчесности. Его парламент может рассмотреть уже осенью.

"Я очень хотел бы, чтобы мы навсегда унормировали все проявления академической недоброчесности и ответственность за них в отдельном базовом законе. Сейчас рабочая группа уже дорабатывает его. Надеюсь, что мы в сентябре сможем его внести комитет и осенью выведем его в зал", - отметил парламентарий.