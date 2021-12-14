У дипломатии есть шанс. Офис президента оценил результаты переговоров Путина и Байдена

В Офисе президента Украины оценили результаты переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Из-за медийности могло сложиться впечатление о том, что им удалось договориться о чем-то конкретном в вопросе Донбасса.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале РБК-Украина "Высокие ставки. Осталась ли угроза вторжения России и что будет с Донбассом".
По его словам, стало ясно, что у дипломатии есть шанс.
"Кажется, что при стольких эмоциях и новостях не может не быть уже готового решения. Но на самом деле, процесс сложнее. Действительно стало ясно, что у дипломатии есть шанс. Действительно, российская сторона делает максимум, чтобы затянуть переговоры и вбросить как можно больше отвлекающих вещей", - сказал Подоляк.
Он считает, что россияне действительно готовы говорить с американцами, и решение может быть найдено. Но насколько эти двусторонние переговоры могут помочь другим форматам по Донбассу - станет понятно в начале следующего года.
Напомним, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.