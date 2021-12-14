У дипломатії є шанс. Офіс президента оцінив результати переговорів Путіна та Байдена

В Офісі президента України оцінили результати переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Через медійність могло скластись враження про те, що їм вдалося домовитися про щось конкретне в питанні Донбасу.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться у матеріалі РБК-Україна " Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом ".

За його словами, стало ясно, що у дипломатії є шанс.

"Здається, що при стількох емоціях і новинах не може не бути вже готового рішення. Але насправді, процес складніше. Дійсно стало ясно, що у дипломатії є шанс. Дійсно, російська сторона робить максимум, щоб затягнути переговори і вкинути якомога більше відволікаючих речей", - сказав Подоляк.

Він вважає, що росіяни дійсно готові говорити з американцями, і рішення може бути знайдено. Але наскільки ці двосторонні переговори можуть допомогти іншим форматам щодо Донбасу - стане зрозуміло на початку наступного року.