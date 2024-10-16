Дипломатичний конфлікт Індії з Канадою може вплинути на світові амбіції Моді

Експерти стверджують, що протистояння між Індією та Канадою через вбивство сикхського активіста може вплинути на амбіції Індії, яка намагається позиціонувати себе як світову державу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Майкл Кугельман з американського аналітичного центру Wilson Center заявив, що різка реакція Індії частково пояснюється тим, наскільки публічно Канада висунула свої звинувачення.
"Нью-Делі вкрай чутливий до будь-якої зовнішньої критики своєї політики. І все ж таки Канада критикує не тільки індійську політику. Її уряд на найвищому рівні публічно висловлює деякі з найсерйозніших звинувачень, які може висунути інший уряд", - сказав він.
Старший аналітик Міжнародної кризової групи Парвін Донті
У понеділок Канада звинуватила уряд Індії у причетності до вбивства та здирництва, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути критиків Індії, які проживають у Канаді. Конфлікт почався торік із вбивства сикхського активіста.
Хардіп Сінгх Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан – створення незалежної держави сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.
У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, в якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. З того часу рух здебільшого обмежується країнами з великою кількістю сикхів, що там проживають.
Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупуванням. Його прихильники вважають звинувачення необґрунтованими. Ніджар, як повідомляється, отримував погрози через свою активність.
Люди з його найближчого кола спілкування кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали чоловіка про те, що він перебуває у "розстрільному списку", і що є загроза його життю.
На початку травня трьох громадян Індії заарештували за звинуваченням у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.
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