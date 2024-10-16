Дипломатичний конфлікт Індії з Канадою може вплинути на світові амбіції Моді

У понеділок Канада звинуватила уряд Індії у причетності до вбивства та здирництва, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути критиків Індії, які проживають у Канаді. Конфлікт почався торік із вбивства сикхського активіста.

Ким був лідер канадських сикхів

Хардіп Сінгх Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан – створення незалежної держави сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.

У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, в якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. З того часу рух здебільшого обмежується країнами з великою кількістю сикхів, що там проживають.

Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупуванням. Його прихильники вважають звинувачення необґрунтованими. Ніджар, як повідомляється, отримував погрози через свою активність.

Люди з його найближчого кола спілкування кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали чоловіка про те, що він перебуває у "розстрільному списку", і що є загроза його життю.

На початку травня трьох громадян Індії заарештували за звинуваченням у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.

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