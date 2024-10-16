Дипломатический конфликт Индии с Канадой может повлиять на мировые амбиции Моди

В понедельник Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству и вымогательству, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков Индии, проживающих в Канаде. Конфликт начался в прошлом году с убийства сикхского активиста.

Кем был лидер канадских сикхов

Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.

Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.

Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в "расстрельном списке", и что существует угроза его жизни.

В начале мая трех граждан Индии арестовали по обвинению в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло за собой большой дипломатический конфликт между двумя странами.

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