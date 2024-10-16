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Дипломатический конфликт Индии с Канадой может повлиять на мировые амбиции Моди

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Эксперты утверждают, что противостояние между Индией и Канадой из-за убийства сикхского активиста может повлиять на амбиции Индии, пытающейся позиционировать себя как восходящую мировую державу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Майкл Кугельман из американского аналитического центра Wilson Center заявил, что резкая реакция Индии отчасти объясняется тем, насколько публично Канада выдвинула свои обвинения.

"Нью-Дели крайне чувствителен к любой внешней критике своей политики. И все же Канада критикует не только индийскую политику. Ее правительство на самом высоком уровне публично высказывает некоторые из самых серьезных обвинений, которые может выдвинуть другое правительство", — сказал он.

Старший аналитик Международной кризисной группы Парвин Донти 

 

 

 

В понедельник Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству и вымогательству, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков Индии, проживающих в Канаде. Конфликт начался в прошлом году с убийства сикхского активиста.

Кем был лидер канадских сикхов

Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.

Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.

Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в "расстрельном списке", и что существует угроза его жизни.

В начале мая трех граждан Индии арестовали по обвинению в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло за собой большой дипломатический конфликт между двумя странами.

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