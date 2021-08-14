Дипломатический скандал: школа при посольстве России в Чехии может не открыться в сентябре

За две недели до начала нового учебного года российская школа при посольстве заявила, что "приемлемого варианта, который бы позволил начать обучение детей, пока не нашли".

Дипломатический скандал между Чехией и Россией

Весной Чехия обвинила агентов российской военной разведки в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое чешских граждан и был нанесен большой материальный ущерб.

В результате были высланы российские дипломаты, на что Москва ответила зеркально.

Стороны достигли договоренности о том, что численность работников в посольствах одного государства в другом становится паритетной - по семь дипломатов, по 25 командированных административно-технических работников и по 19 местных работников.

Русская школа в Праге

В результате дипломатического скандала российская сторона обратилась с просьбой разрешить продолжить свою работу в Праге российской школе, которую создало там посольство России.

Министерство иностранных дел Чехии сообщило 28 мая, что удовлетворило просьбу российской стороны, но при условии, что все работники школы будут работать на основе общего закона о трудоустройстве иностранцев и в дальнейшем не будут аккредитованным дипломатическим персоналом, как то было до тех пор. Как было указано в заявлении чешского МИД, Чехия предложила России сотрудничество в деле оформления документов о праве на пребывание для работников школы.

Но и до сих пор российская сторона настаивает на том, что учителя школы при российском посольстве в Праге должны иметь дипломатический статус, тогда как чешская сторона предлагает им только недипломатичное пребывания – такое же, какое имеют и учителя, например, японской или немецкой школы при посольствах этих стран в Праге.

Как сообщили в МИД Чехии, российская сторона не отреагировала на предложение о помощи в переоформлении статуса учителей и не подает просьб о визах для них, зато только шлет дипломатические ноты со своим требованием.