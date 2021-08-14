Дипломатичний скандал: школа при посольстві Росії в Чехії може не відкритися у вересні

За два тижні до початку нового навчального року російська школа при посольстві заявила, що "прийнятного варіанту, який би дозволив розпочати навчання дітей, наразі не знайдено".

Дипломатичний скандал між Чехією та Росією

Навесні Чехія звинуватила агентів російської військової розвідки в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетиці в 2014 році, внаслідок чого загинули двоє чеських громадян і була завдана велика матеріальна шкода.

В результаті були вислані російські дипломати, на що Москва відповіла дзеркально.

Сторони досягли домовленості про те, що чисельність працівників у посольствах однієї держави в іншій стає паритетною - по сім дипломатів, по 25 відряджених адміністративно-технічних працівників і по 19 місцевих працівників.

Російська школа у Празі

Унаслідок дипломатичного скандалу російська сторона звернулась з проханням дозволити продовжити свою роботу в Празі російській школі, яку створило там посольство Росії.

Міністерство закордонних справ Чехії повідомило 28 травня, що задовольнило прохання російської сторони, але за умови, що всі працівники школи працюватимуть на основі загального закону про працевлаштування іноземців і надалі не будуть акредитованим дипломатичним персоналом, як то було доти. Як було зазначено в заяві чеського МЗС, Чехія запропонувала Росії співпрацю у справі оформлення документів про право на перебування для працівників школи.

Але й досі російська сторона наполягає на тому, що вчителі школи при російському посольстві в Празі повинні мати дипломатичний статус, тоді як чеська сторона пропонує їм лише недипломатичне перебування – таке ж, яке мають і вчителі, наприклад, японської чи німецької шкіл при посольствах цих країн у Празі.

Як повідомили в МЗС Чехії, російська сторона не відреагувала на пропозицію про допомогу в переоформленні статусу вчителів і не подає прохань про візи для них, натомість лише шле дипломатичні ноти зі своєю вимогою.