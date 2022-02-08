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Дипломатический десант продолжается. В Украину приезжает глава МИД Испании

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно совершит визит в Украину. Он будет находиться в стране 8-9 февраля по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.

Также главы МИД Украины и Испании планируют обсудить увеличение объемов торговли и инвестиций между странами.

Напомним, 7-8 февраля с двухдневным визитом в Украине находились главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский. Они посетили район операции Объединенных сил (ООС).

Отметим, в ходе визита Бербок должна была встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Телеканал CNN сообщил, что это произошло из-за разногласий по предоставлению Германией оружия. В МИД Украины это заявление опровергли.

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ИспанияДмитрий Кулеба