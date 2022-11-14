Дипломати G20 нарешті узгодили проєкт заяви саміту. Попри Росію

Цілий день дипломати шукали формулювання, які б дозволили провести чітку межу між визнанням стурбованості Росією та вимогою поступок від неї.

Узгоджений проєкт декларації кореспондується з попередньою резолюцією ООН, яка так само висловлювала стурбованість з приводу агресії Росії та вимагала від неї вийти з України. Водночас сьогоднішній проєкт заяви G20 відзначає розбіжності насамперед в тому, що Росія відмовляється називати повномасштабне вторгнення в Україну війною. При цьому деякі дипломати пропонували посилатися на "війну в Україні", а не на "війну Росії в Україні".

Було також досягнуто згоди щодо формулювань, які засуджують будь-які загрози використання ядерної зброї, на чому особливо наполягали представники США. Згадувалася і заборона використання цієї зброї, як заявляла Москва, говорячи про застосування всіх наявних в її розпорядженні засобів для захисту територій, які вона незаконно анексувала в Україні.

Попри те, що питання вторгнення Росії в Україну заполонило весь порядок денний саміту, який й досі залишається невідомим, на саміті обговорюватимуться також питання охорони здоров’я та зміни клімату, щодо яких було домовлено під час минулорічного саміту у Римі.