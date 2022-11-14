Дипломати G20 нарешті узгодили проєкт заяви саміту. Попри Росію

Представники зовнішньополітичних відомств країн-учасників саміту G20 на Балі погодили наприкінці дня 14 листопада комюніке для своїх лідерів. Перепоною стало подолання розбіжностей щодо того, наскільки жорстко критикувати Росію за її війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Цілий день дипломати шукали формулювання, які б дозволили провести чітку межу між визнанням стурбованості Росією та вимогою поступок від неї.
Узгоджений проєкт декларації кореспондується з попередньою резолюцією ООН, яка так само висловлювала стурбованість з приводу агресії Росії та вимагала від неї вийти з України. Водночас сьогоднішній проєкт заяви G20 відзначає розбіжності насамперед в тому, що Росія відмовляється називати повномасштабне вторгнення в Україну війною. При цьому деякі дипломати пропонували посилатися на "війну в Україні", а не на "війну Росії в Україні".
Було також досягнуто згоди щодо формулювань, які засуджують будь-які загрози використання ядерної зброї, на чому особливо наполягали представники США. Згадувалася і заборона використання цієї зброї, як заявляла Москва, говорячи про застосування всіх наявних в її розпорядженні засобів для захисту територій, які вона незаконно анексувала в Україні.
Попри те, що питання вторгнення Росії в Україну заполонило весь порядок денний саміту, який й досі залишається невідомим, на саміті обговорюватимуться також питання охорони здоров’я та зміни клімату, щодо яких було домовлено під час минулорічного саміту у Римі.
Протягом дня на зустрічах за зачиненими дверима саміту G20 Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров є найвищою російською офіційною особою на саміті G20. Через його присутність світові лідери відмовилися від спільного фото на Балі.
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