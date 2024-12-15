Дипломати Франції вперше за 12 років поїдуть до Сирії

Нагадаємо, днями ми писали, що після падіння режиму Асада Сирією керує ісламістське угруповання "Хайят Тахірі аш-Шам" (ХТШ). Євросоюз зі свого боку хоче встановити дипломатичні контакти з новим сирійським керівництвом.

"Ми зараз думаємо про те, щоб встановити контакти, передати повідомлення про наші очікування", - сказав високопоставлений чиновник ЄС виданню The Guardian.

Детальніше про те, що стало причиною розвалу режиму Асада, а також що буде далі з Сирією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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