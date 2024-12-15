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Дипломаты Франции впервые за 12 лет поедут в Сирию

Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник Франция впервые за 12 лет направит в Сирию группу дипломатов. Они оценят политическую ситуацию и ситуацию в сфере безопасности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Группа французских дипломатов отправится в Сирию во вторник, чтобы продемонстрировать готовность Франции поддержать сирийский народ", - говорится в заявлении МИД страны.

Также министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро добавил, что миссия будет "устанавливать первоначальный контакт" с новыми властями и "оценивать неотложные потребности населения".

Sky News в свою очередь подметило, что в 2012 году после разрыва отношений с сирийским диктатором Башаром Асадом, Франция не стремилась к нормализации отношений с правительством Сирии. Страна поддерживала в целом светскую оппозицию в изгнании, а также курдские силы на северо-востоке Сирии.

Напомним, на днях мы писали, что после падения режима Асада Сирией руководит исламистская группировка "Хайят Тахири аш-Шам" (ХТШ). Евросоюз в свою очередь хочет установить дипломатические контакты с новым сирийским руководством.

"Мы сейчас думаем о том, чтобы установить контакты, передать сообщения о наших ожиданиях", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС изданию The Guardian.

Детальнее о том, что стало причиной развала режима Асада, а также что будет дальше с Сирией - читайте в материале РБК-Украина.

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