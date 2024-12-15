Дипломаты Франции впервые за 12 лет поедут в Сирию

Напомним, на днях мы писали, что после падения режима Асада Сирией руководит исламистская группировка "Хайят Тахири аш-Шам" (ХТШ). Евросоюз в свою очередь хочет установить дипломатические контакты с новым сирийским руководством.

"Мы сейчас думаем о том, чтобы установить контакты, передать сообщения о наших ожиданиях", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС изданию The Guardian.

Детальнее о том, что стало причиной развала режима Асада, а также что будет дальше с Сирией - читайте в материале РБК-Украина.

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