Дипломати ЄС розглянуть відміну безвізу з Грузією: у чому причина

Вступ Грузії до ЄС

Нагадаємо, у листопаді 2024 року уряд Грузії відмовився починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Крім того, країна відмовилася від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу.

Також ми писали, що грузинська влада торік відмовилася виконувати одну з вимог відновлення руху до ЄС, а саме відкликати так званий закон про "іноагентів". Даний закон передбачає тюремне ув'язнення строком до 5 років і поширюється як на організації, так і на фізичних осіб.

Законопроект свого часу викликав низку протестів та масових акцій, більшість з яких була жорстоко подавлена з виокористанням силовиків, водометів тощо.

Наприкінці травня 2025 року цей закон набув чинності. Єврокомісія зі свого боку засудила документ і заявила, що зупиняє процес вступу Грузії до ЄС.

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