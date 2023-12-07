Дипломат про загрозу війни в Латинській Америці: буде відволікати увагу від України

"Якщо виникне збройний конфлікт між Венесуелою і Гаяною, він відволікатиме увагу міжнародного співтовариства від конфліктів, що продовжуються, зокрема агресії проти України. Очевидно, це буде на користь Росії", - підкреслив Спірін.

За його словами, існує думка, що президент Венесуели Ніколас Мадуро провів референдум про приєднання більшої частини Гаяни, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.

Але, у той же час, російські ЗМІ подають цю новину як очевидний факт того, що війна почнеться. Вони також натякають на перевагу Венесуели, додав дипломат.

"Росія, безумовно, стоїть за підтримкою Венесуели. Зараз ми бачимо, що після референдуму Мадуро декларує свої наміри приїхати до Росії на переговори ще до кінця цього року. Це збіг, чи там є координація?", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо - нафтового регіону сусідньої Гаяни.

І тому він оголосив про початок референдуму всередині країни.

Україна, реагуючи на ці події, наголосила на необхідності виконання юридично обов'язкових рішень Міжнародного Суду ООН. Вони зобов'язали Венесуелу відмовитися від будь-яких дій щодо Ессекібо, які змінять ситуацію в регіоні.