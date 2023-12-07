Дипломат об угрозе войны в Латинской Америке: будет отвлекать внимание от Украины

"Если возникнет вооруженный конфликт между Венесуэлой и Гайаной, он будет отвлекать внимание международного сообщества от продолжающихся конфликтов, в частности агрессии против Украины. Очевидно, это будет на пользу России", - подчеркнул Спирин.

По его словам, существует мнение, что президент Венесуэлы Николас Мадуро провел референдум о присоединении большей части Гайаны, чтобы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем.

Но, в то же время, российские СМИ подают эту новость как очевидный факт того, что война начнется. Они также намекают на преимущество Венесуэлы, добавил дипломат.

"Россия, безусловно, стоит за поддержкой Венесуэлы. Сейчас мы видим, что после референдума Мадуро декларирует свои намерения приехать в Россию на переговоры еще до конца этого года. Это совпадение, или там есть координация?", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо - нефтяного региона соседней Гайаны.

Для этого он объявил о начале референдума внутри страны.

Украина, реагируя на эти события, подчеркнула необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН. Они обязали Венесуэлу отказаться от любых действий по отношению к Эссекибо, которые изменят ситуацию в регионе.