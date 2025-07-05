Діого Жоту та його брата поховали в рідному місті: на церемонії прощання були зірки "Ліверпуля" та збірної Португалії

У португальському місті Гондомар відбулася церемонія прощання з форвардом “Ліверпуля” Діогу Жотою та його братом Андре Сілвою, які трагічно загинули в автокатастрофі 3 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sports Insider.
Серед присутніх були головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот, капітан команди Вірджил ван Дейк, а також гравці – Ендрю Робертсон, Дарвін Нуньєс, Алексіс МакАллістер, Кертіс Джонс, Коді Гакпо, Конор Бредлі, Раян Гравенберх, Ватару Ендо та інші. Також на похорон прибули колишні лідери "червоних" – Джеймс Мілнер і Джордан Хендерсон.
На церемонії прощання ван Дейк ніс стилізовану футболку з номером 20, під яким Жота грав за "Ліверпуль", а Робертсон – з номером 30, під яким діяв у збірній Португалії.
З гравців збірної Португалії віддати шану загиблим прибули Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Сілва і Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Жоау Феліш ("Челсі"). А також Жоау Канселу та Рубен Невеш з аравійського "Аля-Хіляля", які повернулися із США після участі в Клубному чемпіонаті світу.
На церемонії був присутній і головний тренер національної збірної Португалії Роберто Мартінес.
Прощання відбулося в церкві міста Гондомар – саме в ньому розпочалася футбольна кар'єра Діогу.
Початково похорон планували провести у вузькому родинному колі, однак пізніше доступ до церкви був відкритий для всіх, хто хотів попрощатися з футболістами. Перед храмом вишикувалася величезна черга людей.
Після загибелі Діогу Жоти керівництво "Ліверпуля" ухвалило рішення виплатити родині гравця повну суму за решту його контракту, який діяв до 2027 року.
Згідно з даними Record, форвард отримував близько 140 тисяч фунтів на тиждень, тобто понад 7 мільйонів фунтів щороку.
Крім того, клуб оголосив про намір увіковічнити футболку з 20-м номером, під яким Жота виступав протягом п'яти сезонів. За цей час він виграв чотири трофеї, включаючи чемпіонський титул Прем'єр-ліги у 2025 році.
28-річний спортсмен загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії, що сталася 3 липня. Разом з ним в автомобілі Lamborghini знаходився його 26-річний брат Андре Сілва, який також помер унаслідок аварії.
За попередньою інформацією іспанської поліції, причиною трагедії став прокол шини під час обгону, після чого автомобіль з'їхав з дороги і загорівся.
Рятувальники, які прибули на місце події в провінції Самора, лише констатували смерть обох чоловіків.
Ця сумна подія сталася лише через 10 днів після того, як Жота одружився зі своєю коханою Рут Кардозу, з якою у нього було троє дітей.
Футбольні клуби та гравці з усього світу висловлюють глибокі співчуття родині та близьким Діогу Жоти.
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