"Динамо" звело внічию з "Валмієрою" останній матч зимових зборів

Контрольний матч

"Динамо" – "Валмієра" – 1:1

Голи: Буяльський, 54 – Діоп, 57

"Біло-сині" могли повести в рахунку вже в дебюті. Ванат відправив м'яч у сітку, але суддівська бригада зафіксувала положення поза грою. Чемпіон Латвії відповів моментом зі стандарту, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Моргуна.

У середині тайму знову в центрі уваги опинився Ванат. Та цього разу його постріл із вигідної позиції парирував голкіпер "Валмієри". Найреальніша нагода забити в "Динамо" була перед перервою – Буяльський ударом струсонув поперечину.

Латвійський гранд оформив влучання у каркас воріт на старті другої половини. Це Діоп мав ледь не стовідсотковий момент, але з кількох метрів примудрився теж поцілити в поперечину. За таку марнотратність "динамівці" миттєво покарали.

На 54-й хвилині "Динамо" підготувала класну атаку. Небезпека прийшла з лівого флангу. Дубінчак на фініші випаду команди Мірчі Луческу низом прострілив у центр штрафного майданчика, де Буяльський зіграв в один дотик.

"Валмієра", однак, швидко зрівняла рахунок. Латвійці організували схожу до гольової "біло-синіх" атаку. Єдина різниця – випад був із правого флангу. Завершив її Діоп, який в оточенні оборонців проштовхнув м'яч за лінію.

У фінальні півгодини протистояння команди нечасто доводили справу до гольових моментів. Пішли кадрові експерименти, тож більше ні "Динамо", ні "Валмієра" не забили. Отже, 14-й і останній контрольний матч зими кияни виграти не змогли.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Моргун, Дубінчак, Сирота, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Ванат