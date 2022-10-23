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"Динамо" не змогло дотиснути "Ворсклу" та залишилося у середині таблиці Прем'єр-ліги

Фото: Щойно Віталій Буяльський переграв Різника (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершився матч 9-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Динамо" – "Ворскла" – 1:1

Голи: Буяльський, 33 – Юрченко, 44

Зі стартових хвилин кияни взяли м'яч під контроль. Щоправда, організувати небезпеку біля воріт "Ворскли" виявилося значно складнішим завданням. Не дивно, що перший удар "біло-сині" завдали з дистанції, але постріл Кабаєва метрів із 20-ти пролетів повз ворота.

Згодом на удар здалеку наважився Лонвейк, який вперше вийшов у старті "Динамо". Та м'яч прилетів точно в руки Різнику. Натомість на 28-й хвилині той же Кабаєв опинився у штрафному майданчику на ударній позиції, але не зміг скористатися передачею партнера.

Зате за п'ять хвилин усе вдалося Буяльському. Затяжна атака господарів завершилася скиданням Бєсєдіна під удар хавбеку, а той з кількох метрів відправив м'яч у сітку – 1:0.

Далі ще двічі про себе нагадав Лонвейк. Перший постріл нідерландця парирував кіпер "Ворскли", а другий пішов далеко від площини воріт. Та хоч "Динамо" і контролювало хід поєдинку, та полтавці зуміли забити в роздягальню: після подачі Сефері в центр штрафного, Марлісон зумів проштовхнути м'яч на вільного Юрченка, який пробив повз Нещерета.

На старті другої половини команди обмінялися небезпечними нагодами. Різник знову ефектно вступив у гру після дальнього удару Сироти, а Нещерет упіймав намертво м'яч після замикання Марлісоном подачі з лівого флангу.

Згодом під перспективний постріл Лонвейка з лінії штрафного вчасно кинувся оборонець. А на 60-й хвилині стовідсоткову нагоду змарнував Караваєв – Гармаш ідеальним розрізним пасом вивів універсала на побачення з воротарем, той обіграв Різника і не влучив у напівпорожні ворота!..

На кілька випадів "Ворскли" без акцентованих ударів кияни відреагували пристрілкою Сидорчука та Буяльського. Удар першого з-за меж карної зони потягнув воротар, а постріл другого зі штрафного просвистів за лічені сантиметри від стійки.

У фінальні ж хвилини найгостріший момент для "Динамо" створив Скляр. Хавбек полтавців так прагнув перехопити навіс із правого флангу атаки киян, що потужно головою пробив у напрямку власних воріт – Різнику довелося продемонструвати всю майстерність, щоб ліквідувати загрозу.

Зрештою, забити "біло-сині" так і не зуміли. Як наслідок, "Динамо" вчетверте в сезоні втратило очки та залишилося у середині таблиці. Столичний гранд набрав лише 10 пунктів після семи матчів.

До слова, напередодні "Олександрія" впевнено здолала "Львів" на старті 9-го туру УПЛ.

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