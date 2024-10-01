"Динамо" в жовтні: повний розклад матчів українського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

У жовтні підопічні Олександра Шовковського зіграють матчі в Лізі Європи, українській Прем'єр-лізі та Кубку України. Кияни проведуть місяць в мандрах.

У четвер, 3 жовтня, "Динамо" на виїзді зустрінеться з німецьким "Хоффенхаймом" в основному раунді Ліги Європи. Далі на "біло-синіх" чекатиме криворізький "Кривбас" у домашньому поєдинку чемпіонату України (6 жовтня). Натомість після міжнародної паузи столичний гранд у дербі Києва протистоятиме "Оболоні" (19 жовтня).

Останній тиждень буде для "Динамо" найнапруженішим. 24 жовтня команда Шовковського гостюватиме в Римі, де продовжить виступи на євроеарені поєдинком проти "Роми". На 27 жовтня заплановане Класичне Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря", а 30 жовтня "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

Повний перелік матчів "Динамо" в жовтні:

"Хоффенхайм" – "Динамо", 3 жовтня

"Динамо" – "Кривбас", 6 жовтня

"Оболонь" – "Динамо", 19 жовтня

"Рома" – "Динамо", 24 жовтня

"Динамо" – "Шахтар", 27 жовтня

"Ворскла" – "Динамо", 30 жовтня

"Динамо" наразі ділить лідерство в чемпіонаті України з "Олександрією" (по 19 очок). Обидві команди мають по матчу в запасі та випереджають "Шахтар" (4-те місце) із такою ж кількістю поєдинків на 6 пунктів. Натомість в Лізі Європи "біло-сині" розпочали виступи з домашнього фіаско проти римського "Лаціо" (0:3).