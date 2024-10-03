"Динамо" зазнало від "Хоффенхайма" другої поразки в Лізі Європи

Ліга Європи, основний раунд, 2-й тур

"Хоффенхайм" – "Динамо" – 2:0

Голи: Гложек, 22, 60

У дебюті зустрічі команди вирішили не відсиджуватися в обороні. І німецькі "селяни", і вітчизняний столичний гранд намагалися відповідати атаками на кожен випад суперника. Перший момент створило "Динамо" – Бражко завдав удару під поперечину, але Бауманн зреагував.

"Хоффенхайм" відповів змарнованою нагодою Крамаріча, який з меж штрафного пробив поруч зі стійкою після відскоку. Господарі взяли м'яч під контроль, а на екваторі тайму хрестоматійно відкрили рахунок. Це Жандре виконав простріл у центр штрафного, звідки Гложек у дотик перевів м'яч у кут.

Підопічні Пеллегріно Матараццо продовжили атакувати володіння Бущана. Ось лише вчасний вихід голкіпера з воріт завадив Крамарічу подвоїти перевагу "Хоффенхайма". Спроби ж Гложека та Штаха загострити ситуацію біля воріт киян вчасно заблокували оборонці.

"Динамо" перехопило ініціативу під завісу першої половини. Команда Олександра Шовковського виконала цілу серію кутових. Однак, по-справжньому небезпечним для "селян" жоден зі стандартів "біло-синіх" так і не став.

Зі стартом другого тайму "Хоффенхайм" повернув м'яч під контроль. Щоправда, перший натяк на момент організували гості. Хавбек українського гранда Бражко наважився на удар із дистанції – неточно. Господарі несподівано відповіли голом. Гложек зіграв у стінку з Крамарічем під час зміщення з флангу та майстерно поклав у дальній кут із півкола штрафного.

Тепер "Динамо" пішло вперед великими силами, тож матч став видовищнішим. Ось Шапаренко пробив із дистанції повз ворота. Бущан зреагував на удар Тохумку з рикошетом. Згодом "біло-сині" організували блискавичну атаку, на фініші якої Волошин лише трохи не встиг на замикання дальньої стійки після комбінації того ж Шапаренка та Кабаєва.

Захопившись спробами розмочити рахунок, команда Шовковського ледь не пропустила втретє. Це Бішоф із меж штрафного потужно пробив у ближній кут, але Бущан у гандбольному стилі зумів парирувати постріл хавбека. "Динамо" відповіло ще одним неточним ударом Шапаренка зі середньої дистанції.

Час ішов, а забити бодай одного разу "біло-синім" не випадало. Зрештою, поєдинок так і закінчився з двома забитими м'ячами чеського форварда господарів. "Динамо" залишається без очок у другому за рангом єврокубку та готуватиметься до протистояння з італійською "Ромою" 24 жовтня.