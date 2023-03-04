"Динамо" зазнало сенсаційної поразки від аутсайдера УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Динамо" – "Інгулець" – 0:2

Голи: Козак, 12, Одарюк, 43

Розпочали команди в спокійному темпі. Додали гостроти зустрічі гості. На 12-й хвилині петровці несподівано повели в рахунку. Сітало протиснув Дячука та відпасував на Козака, а той фактично розстріляв ворота.

Ще до середини першого тайму "Інгулець" ледь не подвоїв перевагу. Спершу постріл того ж Козака Нещерет перевів на кутовий. Згодом після флангової подачі удару завдав Нагієв. "Динамівці" відповіли неточною спробою Буяльського з лінії штрафного.

Справжня небезпека виникла під завісу 45-хвилинки, коли Кабаєв пробив вище воріт після двоходівки Ванат-Буяльський. Зате "Інгулець" своєю нагодою скористався – Клименко в контратаці навісив із правого флангу, а Одарюк коліном відправив м'яч у сітку.

На другу половину "Динамо" вийшло з наміром відігратися. Однак, контроль території з перших хвилин особливих дивідендів "біло-синім" не приніс. Лише на 60-й хвилині команда Мірчі Луческу організувала справжній момент. Це Гармаш пробив із розвороту, але влучив у стійку.

Петровці відповіли двома нагодами за три хвилини. Сітало після помилки Нещерета не зміг забити з гострого кута. У наступному ж епізоді кіпер "Динамо" реабілітувався, парирувавши удар Смолякова в дальній у контратаці.

У столичного гранда справи в атаці геть не клеїлися. Як наслідок, "біло-сині" намагалися досягнути успіху пострілами з дистанції. Однак, Гармаш пробив повз ворота, а другий його удар заблокував оборонець. Шепелєв натомість відправив м'яч над поперечиною.

Зрештою, "Динамо" так і не змогло розмочити рахунок і розпочало друге коло з поразки. Тим часом "Інгулець" здобув першу перемогу під керівництвом Сергія Ковальця, який очолив петровців взимку. Його підопічні піднялися на 11-те місце.