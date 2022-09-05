"Динамо" заявило трех легионеров на групповой этап Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от киевского "Динамо" список заявленных на групповой раунд Лиги Европы 2022/23 исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу выбрал игроков на второй по престижности европейский турнир. В заявку украинского гранда попали 30 футболистов.

В списке "Динамо" нашлось место трем легионерам. Защитник Кендзера и вингер Диалло продолжат выступления за киевлян, а третьим иностранцем стал летний новичок – Кахим Перрис из Ямайки.

Восемь заявленных игроков попали в перечень по списку "Б". Кроме перспективной молодежи по нему все еще проходит безусловный лидер обороны "Динамо" Илья Забарный.

Официальная заявка "Динамо" на групповой этап Лиги Европы 2022/23:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко, Игнатенко

Защитники: Вивчаренко, Боль, Попов, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера

Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Яцык, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Диалло, Царенко

Нападающие: Ванат, Супряга, Беседин

Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Поединок состоится 8 сентября в Стамбуле.