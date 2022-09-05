"Динамо" заявило трех легионеров на групповой этап Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от киевского "Динамо" список заявленных на групповой раунд Лиги Европы 2022/23 исполнителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу выбрал игроков на второй по престижности европейский турнир. В заявку украинского гранда попали 30 футболистов.
В списке "Динамо" нашлось место трем легионерам. Защитник Кендзера и вингер Диалло продолжат выступления за киевлян, а третьим иностранцем стал летний новичок – Кахим Перрис из Ямайки.
Восемь заявленных игроков попали в перечень по списку "Б". Кроме перспективной молодежи по нему все еще проходит безусловный лидер обороны "Динамо" Илья Забарный.
Официальная заявка "Динамо" на групповой этап Лиги Европы 2022/23:
Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко, Игнатенко
Защитники: Вивчаренко, Боль, Попов, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера
Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Яцык, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Диалло, Царенко
Нападающие: Ванат, Супряга, Беседин
Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Поединок состоится 8 сентября в Стамбуле.
К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию РБ "Лейпциг" на старте Лиги чемпионов 2022/23.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.