"Динамо" заявило нового молодого форварда на матчи с "Аяксом"

Стала известна заявка "бело-синих" на матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга внесен в заявку клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов против "Аякса под 89 номером. Всего в списке, значащимся на официальном сайте УЕФА, 29 футболистов.

Заявка киевлян выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко

Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Назарий Русин.

Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аякс" - "Динамо" состоится в среду, 22 августа, начало игры в 22:00. Ответный матч запланирован на вторник, 28 августа.