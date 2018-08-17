"Динамо" заявило нового молодого форварда на матчі з "Аяксом"

Стала відома заявка "біло-синіх" на матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга внесений в заявку клубу на матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти "Аякса під 89 номером. Всього в списку, який значиться на офіційному сайті УЄФА, 29 футболістів.

Заявка киян виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко

Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сидклей, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Георгій Цитаишвили, Євген Смирний, Ахмед Алібеков.

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бесєдін, Назарій Русин.

Нагадаємо, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Аякс" - "Динамо" відбудеться в середу, 22 серпня, початок гри о 22:00. Матч запланований на вівторок, 28 серпня.