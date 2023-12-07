"Динамо" завдяки перемозі над "Металістом 1925" повернулося в топ-5 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур (перенесений матч)

"Динамо" – "Металіст 1925" – 4:2

Голи: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Вилучення: Бичек, 41 (М, друга жовта картка)

Зі старту зустрічі "біло-сині" заволоділи ініціативою. Підопічні Олександра Шовковського спокійно контролювали перебіг подій, але швидкий гол став несподіванкою. На 11-й хвилині Волошин утік на побачення з кіпером із центра поля і невимушено переграв Сидоренка.

Далі команди обмінялися напівмоментами. На удар Ваната в дотик вище воріт харків'яни відповіли пострілом Дмитренко поруч зі стійкою з меж штрафного майданчика. А на 22-й Волошин вдруге опинився в обіймах партнерів – Шапаренко пробив після пасу Буяльського, а після сейву воротаря вінгер добив м'яч у сітку.

Згодом настала найнасиченіша десятихвилинка. Спершу Дмитренко після діагоналі Габелка з правого флангу в дотик відправив м'яч у дальній нижній кут і розмочив рахунок у поєдинку. Далі Ванат на дальній стійці головою замкнув навіс із кутового. А перед перервою нападник "Металіста 1925" Бичек отримав другий "гірчичник" за фол у центрі поля.

Утім, після перерви гості могли ще зачепитися за позитивний результат. Повернув харків'ян у гру Ременюк. На 72-й хвилині вінгер підловив на помилці Нещерета, який необачно вийшов із воріт – прокинув повз голкіпера та відправив м'яч у порожні ворота.

Та у фінальні хвилини атакувало лише "Динамо". Як наслідок, замість феєричного подвигу від "Металіста 1925" вболівальники дочекалися четвертого гола столичного гранда. Супряга на ближній стійці продовжив далі подачу від кутового прапорця, а Дячук переправив м'яч у сітку – 4:2 та підйом на 5-те місце для киян у підсумку.