UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" – "Зальцбург": УЄФА обрав нефартового арбітра на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Микола Шапаренко мчить в основну сітку головного єврокубка (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив суддівській бригаді зі Швейцарії поєдинок між київським "Динамо" та австрійським "Зальцбургом" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Вчитель зі Шюбельбаха Сандро Шьорер буде головним рефері матчу. Йому в ролях лайнсменів допоможуть співвітчизники Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Четвертим арбітром став швейцарець Ліонель Чуді. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Федаї Сан і Йоганнес фон Мандах зі Швейцарії.

Шьорер 5 разів працював на поєдинках українських команд. Луганська "Зоря", збірна України U-17 та полтавська "Ворскла" не здобули жодної перемоги на трьох і лише двічі звели матчі внічию. Найдошкульнішою поразкою під пильним оком швейцарця стало фіаско "Зори" проти віденського "Рапіда" в кваліфікації Ліги Європи 2021/22.

"Динамо" на шляху в останню стадію кваліфікації головного єврокубка пройшло белградський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс". Натомість "Зальцбург" вибив нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3). Переможець протистояння позмагається в основній сітці оновленої Ліги чемпіонів.

До слова, раніше "Динамо" переграло "Карпати" в рамках Прем'єр-ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУЕФАЛіга чемпіонів