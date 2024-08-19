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"Динамо" – "Зальцбург": УЕФА выбрал нефартового арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов

Люблин, Понедельник 19 августа 2024 14:51
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"Динамо" – "Зальцбург": УЕФА выбрал нефартового арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Николай Шапаренко мчится в основную сетку главного еврокубка (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вверил судейской бригаде из Швейцарии поединок между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Динамо" – "Зальцбург" состоится 21 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Учитель из Шюбельбаха Сандро Шерер будет главным рефери матча. Ему в ролях лайнсменов помогут соотечественники Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Четвертым арбитром стал швейцарец Лионель Чуди. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Федаи Сан и Йоханнес фон Мандах из Швейцарии.

Шерер пять раз работал на поединках украинских команд. Луганская "Заря", сборная Украины U-17 и полтавская "Ворскла" не одержали ни одной победы на троих и только дважды свели матчи вничью. Самым болезненным поражением под пристальным глазом швейцарца стало фиаско "Зари" против венского "Рапида" в квалификации Лиги Европы 2021/22.

"Динамо" по пути в последнюю стадию квалификации главного еврокубка прошло белградский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс". В свою очередь "Зальцбург" выбил нидерландский "Твенте" (2:1, 3:3). Победитель противостояния будет соревноваться в основной сетке обновленной Лиги чемпионов.

К слову, ранее "Динамо" обыграло "Карпаты" в рамках Премьер-лиги.

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