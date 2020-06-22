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"Динамо" закріпилося на другому місці в таблиці УПЛ

Новини » Спорт     22.06.2020 - 21:37
"Динамо" закріпилося на другому місці в таблиці УПЛ
Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Клуб в матчі з 4 пенальті і видаленням обіграв "Колос"

Київське "Динамо" на домашньому НСК "Олімпійський" обіграло ковалівський "Колос" у матчі 27 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:1. Підопічні Олексія Михайличенка продовжують утримувати друге місце в чемпіонаті.

У першому таймі команди голів не забивали, але після перерви головний арбітр зустрічі Сергій Бойко призначив чотири пенальті протягом 34 хвилин другого тайму.

Перший 11-метровий був призначений у ворота київської команди на 53 хвилині, але Андрій Богданов не реалізував його. Удар півзахисника парирував голкіпер Георгій Бущан.

А ось "Динамо" з одинадцятиметрової позначки було точно. На 64 хвилині право пробити пенальті в ворота "Колоса" отримав Віктор Циганков, яке капітан "біло-синіх" реалізував і відкрив рахунок в грі.

Через п'ять хвилин "Колос" відігрався - гол з пенальті впевнено забив Арні Вілхьялмссон. На 77 хвилині був поставлений ще один пенальті в ворота гостей, але арбітр скасував своє рішення після шестихвилинної перегляду відеоповтору.

Четвертий 11-метровий у матчі все ж був призначений вже кінцівці зустрічі. "Динамо" вдалося вирвати перемогу зусиллями Карлоса Де Піни.

Велика кількість затримок призвела до того, що рефері додав 9 хвилин. Команди продовжили атакувати, але серйозної небезпеки це не принесло.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамовидеоУПЛ
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