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"Динамо" зацікавлене в захисникові "Лестера"

Новини » Спорт    07.12.2018 - 15:15
"Динамо" зацікавлене в захисникові "Лестера"
Фото: Александру Пашкану (lcfc.com)

Футболіст англійського клубу може перебратися до Києва

Київське "Динамо" зацікавлене в придбанні універсального захисника Александру Пашкану, який на поточний момент виступає в складі англійського "Лестера U-23". Про це повідомляє Footboom.

Румун, який також входить в сферу інтересів російського "Локомотива", нібито сам не проти змінити обстановку. 20-річний футболіст не потрапляє в заявку на матчі головної команди, а ігрову практику підтримує, в основному, в поєдинках юнацької збірної Румунії.

За останні два сезони він відіграв 70 матчів за команди "Лестера" різних вікових груп, проте до виступів за основну команду не притягувався.

У листопаді пашкани отримав дебютний виклик до збірної Румунії на матчі Ліги націй проти Литви (3:0) і Чорногорії (1:0), але в обох матчах просидів на лавці запасних.

Суперник "Динамо" по Лізі Європи звільнив головного тренера "Динамо" перемогло "Астану" і з першого місця вийшло у плей-офф Ліги Європи
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