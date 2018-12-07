"Динамо" зацікавлене в захисникові "Лестера"

Фото: Александру Пашкану (lcfc.com)

Футболіст англійського клубу може перебратися до Києва

Київське "Динамо" зацікавлене в придбанні універсального захисника Александру Пашкану, який на поточний момент виступає в складі англійського "Лестера U-23". Про це повідомляє Footboom.

Румун, який також входить в сферу інтересів російського "Локомотива", нібито сам не проти змінити обстановку. 20-річний футболіст не потрапляє в заявку на матчі головної команди, а ігрову практику підтримує, в основному, в поєдинках юнацької збірної Румунії.

За останні два сезони він відіграв 70 матчів за команди "Лестера" різних вікових груп, проте до виступів за основну команду не притягувався.

У листопаді пашкани отримав дебютний виклик до збірної Румунії на матчі Ліги націй проти Литви (3:0) і Чорногорії (1:0), але в обох матчах просидів на лавці запасних.