"Динамо" на выезде обыграло "Зарю" в третьем туре УПЛ

В начале встречи бело-синие открыли счет: Шапаренко подал угловой, а Сирота оформил свой дебютный мяч за команду. Также в первом тайме стоит отметить моменты Громова и Буяльского.

У "Зари" был отличный шанс отыграться на 67-й минуте, однако Кочергин из выгодной позиции пробил мимо. После этого "Динамо" заработало пенальти, но Шевченко парировал 11-метровый де Пени. Вскоре луганчане получили право на "точку", однако Фаворов попал в штангу.

Окончательно судьба встречи решилась на 80-й минуте, когда Буяльский по передаче Миколенко нанес точный удар из пределов штрафной.

В компенсированное время снова после выхода на замену забил "джокер" Виктора Скрипника Фримпонг, но у "Зари" не осталось времени на то, чтобы попытаться отыграться. Поэтому действующие чемпионы одержали победу над непростым соперником.

В составе "Динамо" на поле вышли игроки сборной Украины, принимавших участие в Евро-2020: Бущан (желтая карточка), Забарный, Миколенко (голевой пас), Сидорчук, Шапаренко (голевой пас, желтая карточка), Цыганков (заменен на 69-й минуте), Караваев (вышел на замену на 69-й минуте), Тимчик (выходит за замену на 69-й минуте).