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"Динамо" на виїзді обіграло "Зорю" в третьому турі УПЛ

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Неділя 08 серпня 2021 22:01
"Динамо" на виїзді обіграло "Зорю" в третьому турі УПЛ Фото: "Динамо" на виїзді обіграло "Зорю" в третьому турі УПЛ (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

Київське " Динамо "в центральному матчі третього туру здобуло перемогу над луганською"Зорею". Матч закінчився з рахунків 2: 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську асоціацію футболу".

На початку зустрічі біло-сині відкрили рахунок: Шапаренко подав кутовий, а Сирота оформив свій дебютний м'яч за команду. Також у першому таймі варто відзначити моменти Громова і Буяльського.

У "Зорі" був відмінний шанс відігратися на 67-й хвилині, проте Кочергін з вигідної позиції пробив повз. Після цього "Динамо" заробило пенальті, але Шевченко парирував 11-метровий де пені. Незабаром луганчани отримали право на" точку", проте Фаворов потрапив у штангу.

Остаточно доля зустрічі вирішилася на 80-й хвилині, коли Буяльський по передачі Миколенко завдав точного удару з меж штрафного майданчика.

У компенсований час знову після виходу на заміну забив "джокер" Віктора Скрипника Фрімпонг, але у "Зорі" не залишилося часу на те, щоб спробувати відігратися. Тому діючі чемпіони здобули перемогу над непростим суперником.

У складі "Динамо" на поле вийшли гравці збірної України, які брали участь у Євро-2020: Бущан (жовта картка), Забарний, Миколенко (гольовий пас), Сидорчук, Шапаренко (гольовий пас, жовта картка), Циганков (замінений на 69-й хвилині), Караваєв (вийшов на заміну на 69-й хвилині), Тимчик (виходить за заміну на 69-й хвилині).

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