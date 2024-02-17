"Динамо" впевненою перемогою над "Шерифом" завершило зимові збори

Контрольний матч

"Динамо" – "Шериф" – 2:0

Голи: Буяльський, 58, Волошин, 80

Команда Олександра Шовковського заволоділа ініціативою з перших хвилин. Натомість чемпіон Молдови поставив на якісні дії в обороні. Після невдалих спроб розхитати редути тираспольців "Динамо" трохи збавило оберти.

Фактично перший тайм промайнув без моментів. Лише перед перервою небезпечно зіграв Буяльський. Однак, із його пострілом із меж штрафного майданчика впорався голкіпер "Шерифа".

На старті другої половини команди обмінялися змарнованими нагодами. Киянин Волошин класно пробив у дальній кут, але воротар проявив дива майстерності. Натомість у відповідь Неверс пробив вище воріт після передачі Рамона.

Повело в рахунку "Динамо" на 58-й хвилині. Буяльський після помилки голкіпера переправив м'яч у сітку воріт тираспольців. Асист до свого активу записав форвард киян Ванат.

Подвоїти перевагу "біло-сині" зуміли на 80-й хвилині. Цього разу в обіймах партнерів опинився Волошин. Молодий вінгер "Динамо" завдав потужного пострілу, а м'яч від поперечини влетів у ворота "Шерифа" – 2:0 у підсумку. Уже 25 лютого кияни зіграють проти харківського "Металіста 1925" у чемпіонаті України.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат