ua en ru
Сб, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" впевненою перемогою над "Шерифом" завершило зимові збори

Белек, Субота 17 лютого 2024 16:52
UA EN RU
"Динамо" впевненою перемогою над "Шерифом" завершило зимові збори Фото: Назар Волошин закріпив перевагу "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" переграло "Шериф" із Тирасполя в останньому спарингу перед відновленням сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Шериф" – 2:0

Голи: Буяльський, 58, Волошин, 80

Команда Олександра Шовковського заволоділа ініціативою з перших хвилин. Натомість чемпіон Молдови поставив на якісні дії в обороні. Після невдалих спроб розхитати редути тираспольців "Динамо" трохи збавило оберти.

Фактично перший тайм промайнув без моментів. Лише перед перервою небезпечно зіграв Буяльський. Однак, із його пострілом із меж штрафного майданчика впорався голкіпер "Шерифа".

На старті другої половини команди обмінялися змарнованими нагодами. Киянин Волошин класно пробив у дальній кут, але воротар проявив дива майстерності. Натомість у відповідь Неверс пробив вище воріт після передачі Рамона.

Повело в рахунку "Динамо" на 58-й хвилині. Буяльський після помилки голкіпера переправив м'яч у сітку воріт тираспольців. Асист до свого активу записав форвард киян Ванат.

Подвоїти перевагу "біло-сині" зуміли на 80-й хвилині. Цього разу в обіймах партнерів опинився Волошин. Молодий вінгер "Динамо" завдав потужного пострілу, а м'яч від поперечини влетів у ворота "Шерифа" – 2:0 у підсумку. Уже 25 лютого кияни зіграють проти харківського "Металіста 1925" у чемпіонаті України.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат

До слова, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Петрокубом" на турецьких зборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
DAILY
Син героя Небесної Сотні Юрій Аксенин: Через 10 років майже ніхто з винних у розстрілах не поніс покарання
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Син героя Небесної Сотні Юрій Аксенин: Через 10 років майже ніхто з винних у розстрілах не поніс покарання