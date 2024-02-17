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"Динамо" уверенной победой над "Шерифом" завершило зимние сборы

Белек, Суббота 17 февраля 2024 16:52
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"Динамо" уверенной победой над "Шерифом" завершило зимние сборы Фото: Назар Волошин закрепил преимущество "бело-синих" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" обыграло "Шериф" из Тирасполя в последнем спарринге перед возобновлением сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Шериф" – 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

Команда Александра Шовковского завладела инициативой с первых минут. А вот чемпион Молдовы поставил на качественные действия в обороне. После неудачных попыток расшатать редуты тираспольцев "Динамо" немного сбавило обороты.

Фактически первый тайм прошел без моментов. Лишь перед перерывом опасно сыграл Буяльский. Однако с его выстрелом из пределов штрафной площадки справился голкипер "Шерифа".

На старте второй половины команды обменялись упущенными возможностями. Киевлянин Волошин классно пробил в дальний угол, но вратарь проявил чудеса мастерства. В ответ Неверс пробил выше ворот после передачи Рамона.

Повело в счете "Динамо" на 58-й минуте. Буяльский после ошибки голкипера отправил мяч в сетку ворот тираспольцев. Ассист в свой актив записал форвард киевлян Ванат.

Удвоить преимущество "бело-синие" сумели на 80-й минуте. В этот раз в объятиях партнеров оказался Волошин. Молодой вингер "Динамо" нанес мощный выстрел, а мяч от перекладины влетел в ворота "Шерифа" – 2:0 в итоге. Уже 25 февраля киевляне сыграют против харьковского "Металлиста 1925" в чемпионате Украины.

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Петрокубом" на турецких сборах.

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