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"Динамо" впевнено здолало "Зорю" в Прем'єр-лізі

Київ, Субота 14 вересня 2024 17:26
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"Динамо" впевнено здолало "Зорю" в Прем'єр-лізі Фото: "Динамо" йде в УПЛ без втрат очок (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло перемогу над луганською "Зорею" у 6-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Зоря" – "Динамо" – 0:2

Голи: Буяльський, 67, Брагару, 78

Дебют матчу команди провели на зустрічних курсах. Гостріше виглядали номінальні гості. Спершу Ванат не зміг акцентовано пробити з меж штрафного, а згодом Ярмоленко відправив м'яч над воротами після навісу Тимчика з відскоку.

Луганський колектив зумів відповісти в середині тайму. Це Антюх після закидання з гострого кута пробив у Бущана. Відповідь же "Динамо" ледь не обернулася голом. Ярмоленко дальнім ударом поцілив у стійку, а Вівчаренко на добиванні не влучив у рамку воріт. Перед перервою Тимчик розім'яв Турбаєвського низовим ударом.

Старт другої половини був за "Зорею". Антюх із вигідної позиції не зумів переграти Бущана. Та й цього разу кияни відповіли ще небезпечніше. Щоправда, не обійшлося без допомоги луганців. Це Дришлюк у дотик ледь не зрізав м'яч у власні ворота з прострілу Вівчаренка – поперечина!

"Динамо" захопило ініціативу та продовжило тиснути на володіння Турбаєвського. Зрештою, націленість підопічних Олександра Шовковського на ворота призвела до двох голів у середині тайму. На 67-й хвилині Буяльський в дотик із центру штрафного замкнув передачу того ж Вівчаренка, а потім Брагару з кута майданчика з рикошетом від оборонця поцілив у дальній кут.

Повернути "Зорю" в гру міг Ндур. У швидкій атаці луганців африканець зобов'язаний був забивати після провалу Біловара в центрі оборони після прострілу Жуніора, та пробив прямісінько в Бущана. Цифри на табло надалі не змінилися.

"Динамо" здобуло четверту перемогу в чотирьох поєдинках УПЛ. Кияни набрали 12 очок і піднялися на 2-ге місце в турнірній таблиці. "Зоря" наразі залишається на 6-й сходинці (9 пунктів).

До слова, раніше склали рейтинг найдорожчих трансферів УПЛ цього літа.

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